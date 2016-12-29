Dün aksam saatlerinden beri devam eden kar yağışından dolayı bugün saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa-Torbalı yolu arasındaki Karabel rampası araç trafiğine kapandı. Tır ve kamyonlar 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken yaklaşık 200 araç yolda mahsur kaldı. İddiaya göre, taşeron olarak çalışan yol temizleme ekiplerinin gönderdiği tuzlama aracı arızalı, greyder ise zincirsiz geldiği için çalışamadı. Devam eden kar yağışı yolu kapatırken yolda mahsur kalan sürücüler ise bu duruma isyan etti. İzmir'den gelen ekip tuzlama aracını tamir ederken greydere de zincir takıldıktan sonra 14.30 sıralarında yol açma çalışmaları başladı.

Yolda mahsur kaldılar

Yolda mahsur kalan şoförlerden Selami Meral, "5 saattir burada mağduruz. Bizi kandırdılar, buraya iki tane arızalı araç göndermişler. Greyder geldi, zincirim yok yukarı çıkamam dedi. Doğuda 1 metre karı 1 saatte temizliyorlar, burada 5 santim karı temizleyemediler 5 saatte. 50 sefer karayollarını aradık, gönderdik, ilgilenecekler diyorlar. Ama ilgilenen yok" dedi.

Bir diğer mağdur şoför Abdurrahman Kılıç, "Buraya tuzlama aracı göndermişler o da arızalı çıktı. Tuzlama aracı saat 11.00'den beri burada. 5 saattir buradayız tuz dökme aracının yeni tamiri yapılıyor. Tuz dökmüyormuş, kilidi sıkışmış. Açacağı 500 metre yol kaç saattir uğraşıyorlar" diye konuştu.

Salihli'den Selçuk'a gitmek için yola çıkan ancak yolda kalan kamyon şoförü Mehmet Emre, "Yolu temizlemek için gelen greyderin zinciri yok. Sonradan zincir getirdiler 6 adam bir zinciri 1 saattir takamadı. Yetkililer açıklamada yapmadı. Saat 10.00'dan beri aç, susuz bekliyorum burada" ifadelerini kullandı.

Atakan Şen - Halil Karahan

