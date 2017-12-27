İzmir’de 3 kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Aliağa’dan İzmir yönüne giden K.A. (47) yönetimindeki 35 NGZ 74 plakalı hafriyat kamyonu iddialara göre, aynı yönde sol şeritte giden M.Ö. (40) idaresindeki 20 ACL 12 plakalı kamyonun dikiz aynasına çarptı. M.Ö. çarpmanın şiddeti ile önünde seyreden M.Ç. idaresindeki 45 FM 010 plakalı çekicinin arkasına çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 35 NGZ 74 plakalı kamyon sürücüsü K.A. (47) bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü K.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralı kamyon sürücüsü K.A. (47) olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dolayı kapanan yol, 45 dakika sonra normal akışına döndü.

İsmail Hakkı Ergün

