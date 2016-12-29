Diğer
Kategoriler

İzmir’de 30 öğrenci yolda mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, 30 kişilik öğrenci grubu da İzmir-Manisa karayolunun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

İzmirde 30 öğrenci yolda mahsur kaldı

29 Aralık 2016 14:28

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi. İzmir-Manisa karayolu yoğun yağış nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Karayollarına ait onlarca ekip, hemen bölgeye intikal ederek tuzlama ve kar kürüme çalışması yaptı. Öte yandan, kapanan yollar nedeniyle bazı sürücüler yollarda mahsur kalırken, hazırlıksız yakalanan sürücüler servislerden yardım istedi. Yağış nedeniyle Manisa’ya dönmeye çalışan 30 kişilik öğrenci grubu da yoğun kar yağışı nedeniyle evlerine gidemedi. 3 saat boyunca mahsur kalan öğrenciler mevsimin ilk karının tadını çıkarttı. Öğrenciler, mahsur kalmalarına aldırış etmeden karın doyasıya keyfini çıkardı. Öğrencilerden Zülfü Baran (17) , yolda saatlerdir mahsur kaldıkları söyledi.

MANİSA KARAYOLU AÇILDI, AMBULANSLAR BÖLGEDE

Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte Manisa-İzmir yolu tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri, özelikle kapanan noktalarında sürücüleri sık sık uyararak zincirsiz araç kullanmamalarını söyledi. Bölgeye de olası bir kaza ihtimaline karşı çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi de sevk edildi. Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, Manisa-İzmir arası yol hala ulaşıma açılamadı.

(İHA)

Etiketler: İzmir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zülfü Baran


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç