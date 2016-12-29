Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi. İzmir-Manisa karayolu yoğun yağış nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Karayollarına ait onlarca ekip, hemen bölgeye intikal ederek tuzlama ve kar kürüme çalışması yaptı. Öte yandan, kapanan yollar nedeniyle bazı sürücüler yollarda mahsur kalırken, hazırlıksız yakalanan sürücüler servislerden yardım istedi. Yağış nedeniyle Manisa’ya dönmeye çalışan 30 kişilik öğrenci grubu da yoğun kar yağışı nedeniyle evlerine gidemedi. 3 saat boyunca mahsur kalan öğrenciler mevsimin ilk karının tadını çıkarttı. Öğrenciler, mahsur kalmalarına aldırış etmeden karın doyasıya keyfini çıkardı. Öğrencilerden Zülfü Baran (17) , yolda saatlerdir mahsur kaldıkları söyledi.

MANİSA KARAYOLU AÇILDI, AMBULANSLAR BÖLGEDE

Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte Manisa-İzmir yolu tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri, özelikle kapanan noktalarında sürücüleri sık sık uyararak zincirsiz araç kullanmamalarını söyledi. Bölgeye de olası bir kaza ihtimaline karşı çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi de sevk edildi. Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, Manisa-İzmir arası yol hala ulaşıma açılamadı.

(İHA)