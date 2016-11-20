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İzmir’de 300 polisle narkotik uygulaması

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 200 paket kaçak sigara, satışa hazır bonzai ve esrar maddesi ele geçirerek 20 kişi gözaltına alındı.

İzmirde 300 polisle narkotik uygulaması

20 Kasım 2016 00:44

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Konak ilçesine bağlı Güney, Emir Sultan, Levent ve Zeytinlik Mahallelerinde; tüm emniyet birimlerinin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uygulama yapıldı. 120 ekip ve 300 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 735 şahsın kimlik kontrolleri yapılarak, üstleri arandı. Narkotik köpeği olan ‘Nero’ yapılan uygulamada arabaları didik didik aradı. Aramalar neticesinde 200 paket kaçak sigara, bir miktar satılmaya hazır bonzai ile esrar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranması olan 20 şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca yapılan uygulama neticesinde 10 araç trafikten men edilerek, alkollü olan 5 sürücüye de ceza verildi. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: 300 polisle, İzmir, narkotik uygulaması


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