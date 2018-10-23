İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki kontrol noktasında 48 UV 550 plakalı panelvanı durdurdu. Araçtan şüphelenen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda yasadışı yollar ile Yunanistan adalarına gitmeye çalıştıkları tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında panelvan sürücüsü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık