İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, yasadışı yollar ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki kontrol noktasında 48 UV 550 plakalı panelvanı durdurdu. Araçtan şüphelenen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda yasadışı yollar ile Yunanistan adalarına gitmeye çalıştıkları tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında panelvan sürücüsü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Halil İbrahim Karabıyık 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.