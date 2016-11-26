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İzmir’de 34 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ege Denizi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 34 kaçak, polis ekiplerince durdurulan bir minibüste yakalandı.

İzmirde 34 kaçak göçmen yakalandı

26 Kasım 2016 22:53

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçay Caddesi İzmir-Aydın Otoyolu girişinde saat 01.30 sıralarında şüpheli bir minibüsü durdurdu. Polis ekiplerince durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığında olan 3'ü kadın, 7'si çocuk, toplam 34 kaçak yakaladı. Ayrıca, minibüste yapılan aramada, 6 can simidi ve 28 can yeleği ele geçirildi. Kaçak yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 34 kaçak İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Polis ekipleri minibüsü kullanan ve Türkiye vatandaşı olan 31 yaşındaki E.İ.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Abdülaziz Baydilli 

Etiketler: 34 kaçak göçmen, İzmir, yakalandı


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