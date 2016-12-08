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İzmir'de 4 tecavüzcüye emsal niteliğinde ceza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın çıplak görüntülerini çektikten sonra tehditle ilişkiye girdikleri iddiasıyla suçlanan 4 tecavüz zanlısına yerel mahkeme tarafından verilen iyi hal indiriminin ardından kararı bozan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, tüm sanıklara zincirleme suçundan 37 yıl hapis cezası verdi.


08 Aralık 2016 17:15

Ceza sonrasında, serbest bırakılan bir sanığın tutuklanmasıyla duruşma salonu karışırken, cezanın emsal niteliğinde olduğu belirtildi.

Karşıyaka ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın çıplak görüntülerini çektikten sonra tehditle birden fazla kez ilişkiye girdikleri iddiasıyla suçlanan İ.K. (20), H.G. (20), R.U. (21) ile Ü.K. (20) isimli şahıslara Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince verilen iyi hal indiriminin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ile ailenin avukatları karara itiraz etti. Yapılan itirazların ardından ise aynı davanın duruşması İzmir Bölge İdare Mahkemesi 15 Ceza Dairesinde görüldü. Duruşmaya, üç sanık ile tutuksuz yargılanan Ü.K. katıldı. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı, sanıklara iyi hal indirimi uygulanmaması gerektiğini beyan ettiler.

Emsal niteliğinde bir kararla tecavüzcülere ceza yağdı

Sanık avukatları da yerel mahkemenin fazla ceza verdiğini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve mağdur ailenin avukatının talebi ile sanık avukatlarının talebini değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Karşıyaka Ağır Ceza mahkemesi tarafından uygulanan iyi hal indirimini kaldırıp tüm sanıklara zincirleme suçundan 37 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra yasa gereği cezayı üst sınır olan 30 yıla indirdi.

Serbest bırakıldıktan sonra tutuklanan sanık duruşmayı karıştırdı

Öte yandan, genç kızla bir kez ilişkiye girdiği öne sürülerek serbest bırakılan sanık Ü.K.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Bu kararın ardından sanık sırasında oturan Ü.K., polis tarafından gözaltına alınınca duruşma salonu bir anda karıştı. Tutuklu yakınları, karara itirazda bulunan ve cezanın arttırılmasını talep eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatına ve mağdur ailenin avukatına saldırmak istedi. Güvenlik güçleri, sanık avukatlarını güçlükle sakinleştirdi. Bölge İdare Mahkemesinin tecavüz zanlıları ile ilgili verdiği kararın emsal niteliğinde olduğu belirtildi.


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