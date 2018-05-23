İzmir’de 49 kaçak düzensiz yakalandı

22 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.32’de İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 12 Orta Afrika, 10 Suriye, 8 Angola, 6 Irak, 5 Kuveyt, 4 Güney Afrika, 2 Senegal, 1 Kenya, 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenler, işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi.