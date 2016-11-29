Edinilen bilgiye göre, olay Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Okulun yanındaki inşaatta kurulu halde bulunan 50 metrelik kule vinç, okul çatısının üzerine büyük gürültüyle devrildi. Meydana gelen olayda okul çatısı ve sınıflar büyük hasar görürken, bazı sınıflarda göçük meydana geldi. Olayın öğrenciler okulda yokken yaşanması olası faciayı önledi.

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda olay yeri inceleme ekibi okula gönderildi. İnceleme yapan ekipler sınıflarda büyük hasar meydana geldiğini tespit etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri güvenlik sebebiyle okulda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Çevredeki bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, okulun hemen yanında kule vincin kurulu vaziyette bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Vinç, okulun çatısından henüz kaldırılmadı.

Atakan Şen - Hakan Gözalan - Halil Karahan