Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Dikili’de 600 dekarlık maden sahasında rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 2014-2018 yılları arasında İzmir genelinde toplam 861 dekarlık alanın rehabilite edilmesinin hedeflendiği açıklandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Maden olan yerde ot bitmez sözünü değiştiriyoruz. Madencilik faaliyetlerini tekrar yeşille buluşturuyoruz. Bu tabiatın korunması için şart. Bu şuurla Türkiye’de artık kullanılmayan maden sahalarını orman varlığımıza yeniden kazandıracağız” dedi.

Bakan Eroğlu, maden sahalarındaki rehabilitasyon çalışmalarının ayrıntılarını da paylaşarak, “Çalışmalarımızda coğrafi şartlara en uygun ağaç türlerini kullanıyoruz. 2015’ten bu yana söz konusu sahada 76 bin adet kızılçam, 4 bin adet kara servi olmak üzere toplam 80 bin adet fidan toprakla buluştu. Fidanların dikiminden itibaren büyüme süreçleri de olumlu geçiyor” ifadelerini kullandı.

