15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) teröristlerin darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütünün en fazla örgütlendiği alanlardan olan eğitimde de soruşturma ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerle ilgili sürdürülen FETÖ soruşturmaları kapsamında bin 980 öğretmen hakkında açığa alma kararı verdi. Daha önceden KHK'lar ile ihraç işlemlerinin uygulandığı İzmir'de de Milli Eğitim'e bağlı 62 öğretmen ihraç edildi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan 62 öğretmen hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri aldı.