İzmir'de 813 polisle huzur uygulaması

Yurdun genelinde yapılan 'Huzur Türkiye' uygulamasına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri katıldı. Uygulamaya 813 polis, 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik Botu, 4 Polis Botu ve 5 narkotik köpeği katılırken, İzmir İl Merkezi'nde 16 noktada denetimler yapıldı. Ekiplerin 8123 kişi üzerinde yaptığı Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması sonucu 9 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi de yakalandı. Öte yandan, eğlence mekanlarında denetimler yapıldı. 'Huzur Türkiye' uygulaması kapsamında, trafikte 2254 aracın kontrol edildiği uygulamada 147 araca toplam 83 bin 799 TL ceza kesildi ve 27 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi. Sahil şeridinde bulunan ilçelerde ise, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri uygulamaya botlarla katıldı.

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi

