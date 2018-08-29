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İzmir'de acı olay

Bayındır’da sekiz yaşındaki küçük Muhammed babasının silahıyla oynarken canından oldu.

İzmirde acı olay

29 Ağustos 2018 02:03

İzmir’in Bayındır ilçesinde, 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Çelik, babasının tabancasıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurarak yaşamını yitirdi. Oğullarının ölüm haberini çalıştıkları çiçek serasında alan acılı aile sinir krizleri geçirdi. Acı olay, Çelik ailesinin kiracı olarak ikamet ettiği Demircilik mahallesi Çınardere sokak no: 43’teki evlerinde meydana geldi. 

Okula başlayacaktı

İddiaya göre, çiçek serasında çalışan baba Ali ve anne Derya Çelik sabah saatlerinde diğer çocuklarını evinin yakınlarındaki babaannelerine teslim ederek tarlaya çalışmaya gitti. Öğleden sonra evin anahtarını gizlice alarak yaşadıkları evlerine gelen Muhammed Mustafa Çelik, babasının ruhsatlı olduğu öne sürülen tabancasını çıkarıp oyun oynamaya başladı. Bir ara silahın namlusunu kendisine doğrultan küçük Muhammed’in eli tetiğe değince silah büyük bir gürültü ile ateş aldı. Boynunun hemen altından vurulan talihsiz çocuk olay yerinde can verdi. Komşularının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı anne Derya Çelik, “Ben o silahı evde hiç istememiştim. Canım oğlum ben sensiz ne yaparım?” diyerek gözyaşı döktü. Yaklaşık 4 ay önce taşındıkları Bayındır’da ilkokula başlayacak olan küçük Muhammed’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz
 

 

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