İzmir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Emrez Mahallesi 194. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki Burhan Devrin ile 47 yaşındaki A.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine sinirlenen A.K., Devrin'in evine giderek tabancayla kurşun yağdırdı. Bu sırada balkonda olan Devrin, vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Devrin kanlar içerisinde yere yığılırken, A.K. hızla olay yerinden uzaklaştı. Devrin, olayı gören yakınları tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Devrin, yapılan müdahalelere kurtarılamadı. Devrin'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı A.K. kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Zanlı A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Devrin'in evinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık

