İzmir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti...

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Foça Gerenköy Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Serkan A. ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Sefer A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sefer A., belinden çıkarttığı tabanca ile Serkan A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Serkan A. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Fakat cinnet getiren Sefer A., kaçmaya çalışan amcasının oğluna kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serkan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olay sonrası kaçan Sefer A.'nın ise kısa bir süre sonra suç aleti ile jandarma karakoluna teslim olduğu belirtildi. Serkan A.'nın acı haberini alan akrabası Gökhan Nizam olayla ilgili, "Aralarında bir husumet vardı mal davası ile ilgili, daha önceden birbirlerini tehdit ediyorlardı. Mahkemelik olmuşlardı, davaları falan vardı. Tam yemek sırasında olmuş olay, burada da kimse olmadığından pek gören olmamış. Bir iki kişi görmüş onlar da ifade vermek için karakola gitmişler" şeklinde konuştu.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Serkan A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık - Servet Vural