İzmir'de alışveriş kavgası: 5 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkapınar Mahallesi’nde kurulan bit pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre önce 56 yaşındaki tezgahtar Abubekir Kaya’dan bir malzeme aldı. Daha sonra tekrar tezgaha gelen müşteri, aldığı malzemenin hatalı olduğunu ileri sürerek parasını geri istedi. Kaya da sattığı malzemeyi geri vermesi gerektiğini ve böylelikle parasını iade edebileceğini belirtti. Bunun üzerine, müşteri aldığı malzemeyi çöpe attığını iddia ederek tekrar parasını istedi. Kaya da malzemeyi geri iade etmediği için ödeme yapamayacağını söyleyince, ikili arasında sözlü olarak tartışma çıktı. İddiaya göre, tezgahtan ayrılan müşteri, kısa bir süre sonra bir grupla ile birlikte tekrar geri geldi. Tezgahtar Kaya ile müşteri arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan Kaya’nın yakınları da kavgaya dahil oldu. Olayda Çiçek Kaya (64), Ercan Kaya (28), Sercan Kaya (25) ve Abubekir Kaya karşı grup tarafından darp edilerek, Cemil Akbaba (37) ise sırtına satır darbesi alarak yaralandı. Kavgaya gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 5 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim Karabıyık

