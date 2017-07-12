İzmir'de 'Alo Fayton' dönemi

Özel eğitimli Haflinger cinsi atları, Victoria tarzı klasik tasarımları ve hem yabancı dil hem de davranış eğitimi almış tek tip giysili faytoncularıyla birlikte İzmir faytonları, Kordon'a ayrı bir güzellik katıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen ve Alsancak Liman çıkışında, Gündoğdu Meydanı’nda ve Konak Pier önünde olmak üzere toplamda üç adet özel durakta hizmet veren 12 fayton, sabah 10.00’dan akşam saat 22.00’a kadar Liman ile Konak Pier arasında sefer yapıyor. Kordon boyunca güzergahları arasında yolcu alıp bindiren faytonlar için tek gidiş ücreti olarak yabancı turistlerden 10 euro, İzmirliler ve yerli turistlerden de 20 TL alınıyor. Hizmet saatleri süresince her durakta bilet satışı ile görevli personel bulunduran İZULAŞ, şimdi de 'Alo Fayton' hizmetine başladı. Vatandaşlar bundan böyle (232) 433 51 55 numaralı telefondan faytonlarla ilgili bilgi alabilecek, özel organizasyonlar için kiralama yapabilecek, fayton kalmamışsa durağa fayton isteyebilecek.

Faytonla şehir turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avusturya'dan getirilen 37 Haflinger cinsi atın çektiği faytonlar, dilendiği taktirde 150 TL ya da 50 €’luk biletler ile saatlik olarak kiralanabiliyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda, saatlik kiralamalarda faytonlarla Vasıf Çınar, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Kültürpark (Enternasyonel İzmir Fuarı süreci hariç) ve çevresi, Basmane Meydanı ve çevresi, Ayavukla Kilisesi, Oteller Sokağı, Agora, Kemeraltı ve çevresini kapsayan güzergahta gezilebiliyor.

Atlar için özel barınak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atların ve faytonların bakımını, Kahramanlar’daki özel barınakta gerçekleştiriyor. Burada yarı kapalı ahır sistemiyle her atın kendine ait ahırı, 2 bin 500 metrekarelik padok (atlar için açık gezinti alanı), üstü kapalı fayton parkı, depolar ve idari bina bulunuyor. Günde 7 saati ve haftada 6 günü aşmayan sürelerde çalıştırılan atların her türlü sağlık kontrolü veteriner hekimler tarafından yapılıyor.

Yabancı dil eğitimi aldılar

İspanyol model hakim yakalı ve uzun kollu beyaz gömlek, siyah pantolon, siyah kasket ve kösele tabanlı, sivri burun, yuvarlak ökçeli ayakkabı giyen faytoncular, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iletişim becerisi, kurum içi davranış biçimi, öfke yönetimi, duygu kontrolü ve konuşma becerisi ile İngilizce eğitimleri aldı.