İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi 2 şahsın 3 gün önce İzmir’e geldiğini ve bombalı eylem yapacağı bilgisini aldı. Bombacıları takibe alan polis ekipleri, kentteki irtibatta oldukları kişileri araştırmaya başladı. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Karabağlar Liomtepe bölgesinde başka bir terör örgütü üyesi tarafından kente getirilen plastik patlayıcıyı teslim alarak ormanlık alanda saklamaya çalışan teröristlere yönelik polis operasyon başlattı. Polis, kırsaldan İzmir'e eylem yapmak için gelen bombacılardan birini içerisinde 440 gram A4 tipi bomba olan 3 kilo patlayıcı ile yakaladı. Yakalanan teröristin yanında olan 2 kişi ise kaçtı. Kaçan teröristlerin birinin Iğdır nüfusuna kayıtlı Mehmet Demir (23) olduğu belirlenirken, Demir'in Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi iken okulu bırakıp 2014 yılında terör örgütüne katıldığı bildirildi. Diğer teröristin ise Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet Dündar (36) olduğu tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı titiz çalışmanın ardından Mehmet Demir'in gidebileceği adresleri tek tek tespit etti. Polis ekipleri, Demir'in Bayraklı'da oturan ağabeyinin evinin çevresinde önlem aldı. Mehmet Demir eve girdikten sonra operasyon başlatan polis, Mehmet Demir'i kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Demir, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, firari olan diğer terörist Ahmet Dündar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Atakan Şen - Halil İbrahim Karabıyık

İZMİR