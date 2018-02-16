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İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 şehidimiz var

İzmir'in Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim için havalanan uçağın düşmesi sonucu iki pilot şehit oldu.

İzmirde askeri eğitim uçağı düştü: 2 şehidimiz var

16 Şubat 2018 11:34

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur" denildi.

Eğitim uçağının Çiğli Tuzçullu köyü yakınlarına düştüğü öğrenildi. 

 

TSK: "Düşen eğitim uçağında 2 pilot şehit oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan SF-260D eğitim uçağı ile radar irtibatının kesildiğini, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde düşen uçağın enkazına ve 2 pilotun naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatının kesildiği kaydedilerek, "Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.  

Etiketler: İzmir, şehit

 

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