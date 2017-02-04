İzmir'de, banka hesaplarından bilgileri ve rızaları olmadan para çekildiği bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişletti. Teknik çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların eşgal bilgilerini tespit eden polisler, banka ATM'lerinde önlem aldı.

Öte yandan, Karabağlar ilçesinde bir banka ATM’sinden para çekildiği ihbarını da alan ekipler, eşgalleri tespit edilen iki kişinin ATM önünden hızla uzaklaşarak taksiye bindiğini tespit etti. Aracı takibe alan polisler, üçüncü bir kişinin de aynı taksiye bindiğini fark etti. Polisler, söz konusu taksiyi ise durdurarak Y.B.(35), M.Ç.D.(23) ve E.Y.(28)'ı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise 8 adet cep telefonu ve 3 bin 320 TL para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı.