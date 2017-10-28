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İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu

İzmir’de terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıklara belirlenen avukatlara düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmirde avukatlara DHKP/C operasyonu

28 Ekim 2017 10:55
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda DHKP/C ve silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıklara belirlenen avukatlara operasyon düzenledi. Operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu çatısı altında çalışan avukatların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen avukatların, ikametlerinde ve bürolarında yapılan aramada çok sayıda hakkında toplama kararı bulunan örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.  

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: DHKP/C, İzmir

 

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