İzmir'de beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Ankara yan yol Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Bornova yönünden Konak yönüne giden E.Ç. yönetimindeki 35 U 6568 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alıp inceleme yaptı. Yayanın üzerinde kimlik olmadığı öğrenildi. İncelemenin ardından kimliği henüz belirlenemeyen ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken beton mikseri şoförü ifadesi alınmak üzere Bayraklı Özkanlar Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atakan Şen