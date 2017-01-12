lay, gece saatlerinde Mersinli Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak ortasında Ayhan Ödemiş (43) ve Şahin Şahin’ninde (47) aralarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada Ayhan Ödemiş bıçakla, Şahin Şahin ise başından sopayla darp edilerek yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Ödemiş’i, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Şahin’i ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneler de tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan ve bıçakla sopayı kullanan şüphelileri belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abdülaziz Baydilli

İZMİR