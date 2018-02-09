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İzmir'de bir apartmanda patlama meydana geldi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

İzmirde bir apartmanda patlama meydana geldi

09 Şubat 2018 08:46
İzmir'de bir apartmanda patlama meydana geldi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi 52/75 sokakta bulunan bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, patlama sonrası evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yapılan ilk incelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Öte yandan, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrası, evde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın nedenin itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışma sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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