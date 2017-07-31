İzmir'de bir haftada 205 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 24 Temmuz 2017-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler, il merkezi genelinde 6 bin 152 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Bunlardan değişik suçlardan aranan 205 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 404 adet araç ile 430 adet motosiklet de uygulamalarda kontrol edilirken, iki motosikletin çalıntı olarak arandığını, bir motosikletin ise yakalamalı hacizli olarak arandığı tespit edildi.

