Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden Mehtap Ö. (30) ile bir süre birlikte yaşadıktan sonra 2 yıl önce ayrıldığı M.B. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.B, mehtap Ö.’yü bıçaklayarak kaçtı. Mehtap Ö., komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehir dışına kaçacakken yakalandı

Olayın ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.’yi Buca ilçesinde, şehir dışına çıkmak isteği sırada yakaladı.

Bu arada, M.B. ile Mehtap Ö.’nün 6 yıl önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı ve evlilik dışı 4 yaşında bir kız çocukları olduğu, kadının ayrıldıktan sonra M.B.’nin sık sık kendisini rahatsız etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.