Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Adliyesine bağlı İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu Kemalpaşa Vakıf İş Hanında bomba ihbarı yapıldı. İş hanındaki ihbar üzerine bölgeye hemen bomba imha uzmanı polisler başta olmak üzere çok sayıda diğer birimlerden polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheyle iş hanına yakın bankaları, evleri ve iş yerlerini olmak üzere 20 bina boşaltarak çarşı trafiğe kapattı.

Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı

Ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine alarak olay yerine hiç kimseyi yaklaştırmadı. Eğitimli köpekler yardımıyla önce İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu bina eğitimli köpekler yardımıyla arandı. Bu arada bölgedeki diğer binalara da ekipler yönlendirildi. Uzmanlar eşliğinde de diğer binalar teker teker arandı.

Vatandaşların korkusu gözlerinden okundu

Aramalar sırasında hem çalışanlar, hemde binalarını boşaltan vatandaşların korkusu gözlerinden okundu. Detayları aramalar titiz bir şekilde 1 saat sürdü. İhbarın asılsız çıkması üzerine çarşı da yeniden trafiğe açıldı ve çalışanlarda tekrar işlerinin başına geçti. İzmir'in en yoğun alanlarından birisi olan Karşıyaka çarşı bölgesinde bomba olmadığının ortaya çıkması ise tüm vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Atakan Şen

