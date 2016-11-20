Edinilen bilgiye göre, yangın Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesindeki bir mandalina fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepler çıkan yangındaki alevler bir anda her yeri sardı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir'de, Urla'dan ve Seferhisar'dan itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Çevrede evlerde var

Yangındaki alevler metreleri bulurken, alevler kilometrelerce uzaklıktan bile fark edildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun önlemler aldı. Henüz kontrol altına alınmayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık