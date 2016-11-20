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İzmir'de büyük fabrika yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir mandalina fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İzmirde büyük fabrika yangını

20 Kasım 2016 19:48
İzmir'de büyük fabrika yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesindeki bir mandalina fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepler çıkan yangındaki alevler bir anda her yeri sardı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir'de, Urla'dan ve Seferhisar'dan itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Çevrede evlerde var
Yangındaki alevler metreleri bulurken, alevler kilometrelerce uzaklıktan bile fark edildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun önlemler aldı. Henüz kontrol altına alınmayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık 


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