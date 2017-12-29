İzmir’de çalındı, Manisa’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde sahibi tarafından çalışır vaziyette bırakılan 2017 model araç bir şahıs tarafından çalındı. Araba sahibinin, çalınan arabasının peşinden koşması fayda etmeyince durumu Torbalı İlçe Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı alan jandarma ekipleri, teknik takip ile aracın peşine düştü. Torbalı çıkışında araca 'dur' ihtarında bulunan jandarma ekipleri, hırsız uyarılara aldırış etmeyince ekiplerle hırsız arasında kovalamaca başladı. Filmleri aratmayacak cinsten olan kaçış, Manisa’ya kadar devam etti. 3 saatlik kovalamaca, Manisa’nın Salihli ilçesinde son buldu. Hırsızı kıskıvrak yakalayan jandarma ekipleri, şahsı gözaltına aldı. 3 saatlik kovalamaca sonrasında araç sahibine teslim edildi.

Amede Alpagüt