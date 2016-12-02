Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Jandarma ekipleri, bölgede canlı bomba ihbarı alması üzerine hemen adrese gitti. Olay yerine giden ekipler, geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye ise hiç bir vatandaş yaklaştırılmadı. Kadın, daha sonra ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Gözaltına alınan kadının, aranan bir teröriste benzerliği nedeniyle ihbar yapıldığı belirtildi. Jandarma daha sonra da kadını serbest bıraktı.

Amede Alpagut

İZMİR