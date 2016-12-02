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İzmir'de canlı bomba alarmı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, canlı bomba şüphesiyle jandarma tarafından yapılan operasyonda bir kadın gözaltına alınırken, ihbarın asılsız çıkması üzerine şahıs serbest bırakıldı.

İzmirde canlı bomba alarmı

02 Aralık 2016 13:40

Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Jandarma ekipleri, bölgede canlı bomba ihbarı alması üzerine hemen adrese gitti. Olay yerine giden ekipler, geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye ise hiç bir vatandaş yaklaştırılmadı. Kadın, daha sonra ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Gözaltına alınan kadının, aranan bir teröriste benzerliği nedeniyle ihbar yapıldığı belirtildi. Jandarma daha sonra da kadını serbest bıraktı.

Amede Alpagut
İZMİR 

Etiketler: canlı bomba alarmı


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