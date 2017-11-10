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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’e yönelik yapılan operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

İzmirde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

10 Kasım 2017 11:16

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ’e yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 8 kişiden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda bir silah ile çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.
Ayrıca geçtiğimiz 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir

 

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