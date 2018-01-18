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İzmir'de deniz taştı, hayat felç oldu

İzmir'de etkili olan lodos nedeniyle deniz kabardı, sular yükseldi, dalgaların boyu 4 metreye kadar çıkarken, rüzgarın hızı saatte 103.3 kilometreye ulaştı. Etkisi sahil kesiminde daha yoğun hissedilen lodos nedeniyle 11 ağaç devrildi. Yükselen deniz suyu, bazı bölgeleri su altında bıraktı.

İzmirde deniz taştı, hayat felç oldu

18 Ocak 2018 10:55
İzmir'de deniz taştı, hayat felç oldu - Tıkla İzle

İzmir'de bu sabah 04.40'dan itibaren etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların yüksekliği 4 metreyi buldu, kentte çok sayıda ağaç da devrildi. İzmir Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dalga yüksekliği Güzelyalı’da 4 metreye kadar ulaştı, rüzgarın hızı ise sabah saatlerinde 103.3 kilometre tespit edildi. Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde de 71.6 kilometreyi buldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Belediye ekipleri seferber oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş’ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova’da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak Vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi.

Vapur seferleri geçici olarak iptal

Saat 06.55’te başlayan İZDENİZ vapur seferleri, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ancak 08.45'e kadar sefer yapabildi. İZDENİZ yetkilileri, fırtınanın şiddetinin düşürmesiyle birlikte yeniden seferlere başlanacağını bildirdi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan
 

Etiketler: deniz, İzmir, taşma

 

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