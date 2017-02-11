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İzmir’de deprem mi oldu? İzmir depremleri

İzmir’de deprem mi oldu sorusunun cevabı haberimizde. İzmir depremlerini sizler için derledik. İzmir deprem ile ilgili bilmeniz gerekenler…

İzmirde deprem mi oldu? İzmir depremleri

11 Şubat 2017 15:29

İzmir’de deprem mi oldu? İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'in Urla ilçesinde bugün öğle saatlerinde 3.2 şiddetinde deprem oldu. İzmir'deki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin saat 14:46 sularında meydana geldiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesinin verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinin Demirci köyünde saat 14:46'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamada, Çanakkale’de bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. Merkezüssü Ayvacık ilçesi olan depremin saat 11.55’te meydana geldiği, büyüklüğünün ise 5 olduğu açıklandı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin 4.9 şiddetinde olduğunu belirtti. Çanakkale'de bugün 11.55'te 4.9 şiddetinde deprem oldu.

Etiketler: İzmir, izmir deprem


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