İzmir’de deprem mi oldu? İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'in Urla ilçesinde bugün öğle saatlerinde 3.2 şiddetinde deprem oldu. İzmir'deki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin saat 14:46 sularında meydana geldiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesinin verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinin Demirci köyünde saat 14:46'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamada, Çanakkale’de bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. Merkezüssü Ayvacık ilçesi olan depremin saat 11.55’te meydana geldiği, büyüklüğünün ise 5 olduğu açıklandı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin 4.9 şiddetinde olduğunu belirtti. Çanakkale'de bugün 11.55'te 4.9 şiddetinde deprem oldu.