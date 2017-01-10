Edinilen bilgiye göre, olay Aliağa İZBAN durağının yanında bulunan şehir içi minibüslerinin beklediği alanda meydana geldi. Çandarlı - Dikili minibüslerinin bulunduğu durağın çatısı, yoğun kar yağışından dolayı çöktü. İçinde yolcu bulunmayan iki minibüs, çöken çatının altında kaldı. Durumu fark eden diğer minibüs şoförleri ise hemen araçlarını durağın altından çekti. Olay yerine çağrılan Aliağa Belediyesine ait kepçeler, minibüsleri demir yığınının altından kurtardı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda, minibüslerde maddi hasar meydana geldi.



Nimet Ergün

