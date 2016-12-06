Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Buca ilçesinde mahalle ve okul arkadaşı olan ortaokul öğrencisi 4’ü kız 7 çocuk, dün öğle saatlerinde ailelerinden izin almadan evlerinden ayrıldı. Eve dönmeyen çocukların aileleri, durumu polise bildirdi, ancak İzmir polisinin yaptığı tüm araştırmalara rağmen çocukların izlerine ulaşamadı. İzmir’de 7 çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocukların Kuşadası’na gelme ihtimali üzerine alarma geçti. Olayla ilgili araştırma yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tüm şehir merkezinde aramalarını yoğunlaştırdı. Gece yarısı ellerinde valiz olan bir grup çocuğu şüphe üzerine durduran polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada 7 çocuğun İzmir’in Buca ilçesindeki evlerinden kaçtığını belirledi. Kuşadası Polis Merkezi’ne götürülen çocuklar, daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis ekipleri, kimlik tespitinin ardından O.C., Y.K., S.G., S.D., S.G, Y.K. ve H.N.K. isimli yaşları 13-14 arasında değişen 4’ü kız 7 çocuğun ailesi ile irtibata geçti ve aileler Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. Yapılacak işlemlerin ardından, çocukların ailelerine teslim edileceği belirtildi.