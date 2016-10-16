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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Konak İlçesi'nde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişide yaralandı.

İzmirde feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

16 Ekim 2016 07:31
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza gece saat 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sabancı Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konak istikametinden Balçova istikametine seyir halinde olan 18 yaşındaki Uğur Bitiş'in kullandığı 35 N 2171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Beton orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, Balçova yönünden gelen 26 yaşındaki Hasan Öztürk idaresindeki 45 DE 372 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı esnada Balçova yönünden gelen sivil polislerin bulunduğu 35 LU 478 plakalı hafif ticari araçta hızını alamayarak bu iki otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, karşı şeride geçen otomobilin motoru yaklaşık 20 metre savrulurken, AKS ekipleri araçların içinde sıkışan yaralıları güçlükle çıkarabildi. Kazada ağır yaralanan Hasan Öztürk, Alsancak Devlet Hastanesine, 21 yaşındaki Öznur Ertaş Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 18 yaşındaki Oğulcan Meriç Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Uğur Bitiş ise Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 sivil polisin tedavileri kaza yerinde yapılırken, yaralılardan Bitiş ve Ertaş'ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: 1 ölü, 5 YARALI, feci kaza, İzmir


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