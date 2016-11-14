Kaza, dün Altınyol Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine doğru seyir halinde olan 62 yaşındaki Aykut Erken yönetimindeki 45 DL 078 plakalı otobüsün fren sistemi arıza yaptı. Arıza nedeniyle arka tekerlekleri kilitlenen otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra Turan Köprüsü yakınlarında yol ortasında kaldı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Melih Tuncalı (32)idaresindeki 35 TAY 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü direksiyon başında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, direksiyon başında sıkışan Melih Tucanlı'yı yaptıkları müdahalenin ardından otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 32 yaşındaki Melih Tuncalı'nın öldüğü tespit edildi. Tuncalı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri ise kazaya neden olan otobüs sürücüsü Aykut Erken'i gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık

İZMİR