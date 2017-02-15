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İzmir'de feci kaza: 1 ölü

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmirde feci kaza: 1 ölü

15 Şubat 2017 19:12

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinde saat 17.00 sularında, Kemalpaşa istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Kadir Özüdoğru yönetimindeki 06 DY 0544 plakalı araç, aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü sağlayamayan sürücü, aracıyla birlikte karşı şeride takla atarak geçti. Karşı şeritten gelen tır, aracı altına alarak adeta biçti. Sürücü Kadir Özüdoğru, kendi aracından fırlayarak tırın altında feci şekilde can verdi. Olay yerinden kaçan tır şoförü daha sonra teslim oldu. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Etiketler: İzmir, izmir haberleri, izmir kaza, Kadir Özüdoğru


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