Diğer
Kategoriler

İzmir'de feci kaza! 2 polisimiz şehit, 3 polisimiz ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 polis memurunun bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Kazada 2 polis memuru olay yerinde şehit olurken, 3 polis memuru de ağır yaralandı.

İzmirde feci kaza! 2 polisimiz şehit, 3 polisimiz ağır yaralı

27 Ekim 2017 08:57
İzmir'de feci kaza! 2 polisimiz şehit, 3 polisimiz ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi Numara 66 önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 45 HA 1632 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine 5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan polis memurlarından 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öge ve Hakyimez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralanarak kurtulan diğer polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Caddesi'ndeki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir, kaza, polis, şehit

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç