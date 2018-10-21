İzmir'de feci kaza: 2'si bebek 5 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Tire-İzmir karayolu Yeniçiftlik köyü yakınlarındaki Rahmanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tire'den İzmir istikametine giden M.A. (28) yönetimindeki 35 RLJ 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki H.K.'ye ait 35 AZ 5737 plakalı otomobile çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenler durumu 112'ye bildirip yaralıların yardımına koştu. Olay yerine Tire'den ve Torbalı'dan çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi.

Kazada aynı otomobilde bulunan M.A. (28), H.A. (28) ve Y.K.A. (1) ile N.A. (40) ve 1 aylık M.E. yaralandı. Yaralılardan M.A., H.A. ve Y.K.A. Tire Devlet Hastanesine, N.A. ve M.E. isimli bebek ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ailesiyle birlikte yol kenarındaki bir tarlayı görmeye gelen ve otomobilini park edip tarlaya giden Hasan Kaderci ve ailesi ise kazayı ucuz atlattı. Kaza esnasında otomobile binmek üzere olduklarını, hatta kızı Kardelen Kaderci'nin otomobile onlardan önce bindiğini ve kazanın da o esnada meydana geldiğini söyleyen Hasan Kaderci, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.