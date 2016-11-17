Edinilen bilgiye göre, kaza Bayındır ilçesinde meydana geldi. İzmir’den Bayındır’a hareket eden 12.20 yolcu treni, Bayındır ilçesine geldiğinde yolcu transferi yaptı. Daha sonra hareket eden tren, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu yakınlarına geldiğinde hemzemin geçitte iş makinesi ile çarpıştı. Meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Makinistin durumu kritik

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada, makinistin de çarpmanın etkisiyle yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerem Karamanlıoğlu