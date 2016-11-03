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İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İzmir'de yapılan FETÖ operasyonunda, örgüte elaman temin ettiği ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen 10 şüpheli yakalandı.

İzmirde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

03 Kasım 2016 09:22

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde harekete geçen Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığını tespit ederken, operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı, terör örgütününe eleman temin etmek için toplantı tanzim ettiği ileri sürülürken şahısların evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. 

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: fetö operasyonu, İzmir


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