İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün İzmir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon yaptı. Birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda şu ana kadar 24 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların bir kısmının silahlı özel güvenlik görevlisi olduğu, şahıslarda 'bylock' programının olduğu, bir kısmının da terörist başının talimatıyla örgütün finansal desteğini sağlayan Bank Asya'ya para aktardığı ileri sürüldü. Yakalanan şüpheli şahıslar arasında örgüt lideri Fetullah Gülen'in öğrencileri arasında yer alan ve sohbet hocalığı yapan Alaattin Kırkan'ın olması dikkat çekti.

Abdülaziz Baydilli