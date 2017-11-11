İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerine eş zamanlı olarak 86 adrese operasyon yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda terörist başı Fethullah Gülen'in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirirken hakkında yakalama kararı bulunan 47 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Jandarmadan da operasyon

Öte yandan, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan bir başka FETÖ operasyonunda ise örgütün esnaf kanadına yönelik hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliye operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital veriye el konulduğu

öğrenildi. Bir şüphelinin evinden çok sayıda bir dolar çıktığı, bu dolarlarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

