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İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İzmir'de, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ve jandarmanın yaptığı ayrı operasyonlarda toplamda 53 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı operasyonda bir şüphelinin evinde çok sayıda bir dolar çıktığı öğrenildi.

İzmirde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

11 Kasım 2017 12:37

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerine eş zamanlı olarak 86 adrese operasyon yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda terörist başı Fethullah Gülen'in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirirken hakkında yakalama kararı bulunan 47 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Jandarmadan da operasyon
Öte yandan, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan bir başka FETÖ operasyonunda ise örgütün esnaf kanadına yönelik hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliye operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital veriye el konulduğu
öğrenildi. Bir şüphelinin evinden çok sayıda bir dolar çıktığı, bu dolarlarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 

 

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