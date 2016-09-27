İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı olarak faaliyet gösteren Raif Cilasun Eğitim Kültür Vakfı yöneticilerine İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 17'si yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. 14 kişinin ise halen yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İddiaya göre, şüphelilerin FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı belirtildi.