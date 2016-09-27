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İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, örgüte finansal destek sağlayan 17 şüpheli yakalanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin aramasına devam edildiği öğrenildi.


27 Eylül 2016 09:49

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı olarak faaliyet gösteren Raif Cilasun Eğitim Kültür Vakfı yöneticilerine İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 17'si yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. 14 kişinin ise halen yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İddiaya göre, şüphelilerin FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı belirtildi.

Etiketler: fetö operasyonu, İzmir


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