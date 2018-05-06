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İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen 118 eve düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde İzmir il imamının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

İzmirde FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

06 Mayıs 2018 10:53

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları olduğu iddia edilenlerin de bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında bazı şüphelilerin cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattığı, polislerin sokaklarda yaptığı aramalarda evlerden atılan 12 cep telefonu bulduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, baskın yapılan evlerden birinin bulunduğu apartmanda ikamet edenlerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edildi. 

Türkiye genelinde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının yakalanmamak için yer değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde bugünler geçecek algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.  

 

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