İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nin sözde 'Bornova eyaleti'nde örgüt adına faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma, Yaşatma, Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine yönelik operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 42'sinin sorgulamaları bittikten sonra adliyeye sevk edildi. 42 şüpheliden aralarında 4 Aralık'ta yönettiği Asarlık Gençlikspor-Dikili Belediyespor maçının ardından gözaltına alınan hakem M.S.G.'nin de bulunduğu 22 şüpheli 'silahlı terör örgütüne' üye olmak suçuyla tutuklanırken, 20 şüpheli ise yurt dışına çıkma yasağı konularak 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı. Aralarında, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianamede "TSK imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün de bulunduğu 24 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin, FETÖ'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirtildi.