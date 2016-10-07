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İzmir'de FETÖ'den 7 kişi tutuklandı

İzmir'de, FETÖ'nün Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


07 Ekim 2016 08:08

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik İzmir, Manisa ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla, aralarında öğretim üyelerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Üniversitenin kaynaklarını ve imkanlarını örgüt lehine kullandıkları iddia edilen şüphelilerin örgütün üniversite yapılanmasından sorumlu oldukları, bazı şüphelilerin ise örgütün mesajlaşma programı ''ByLock'' kullandıkları öne sürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Aralarında meslekten ihraç edilen Doç. Dr. Ömer Bıyık'ın ve üniversite çalışanlarının bulunduğu 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi ceza mahkemesince ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı. 11 şüpheli ise yurt dışına çıkışları yasaklanarak serbest bırakıldı.
Üniversite yapılanmasına yönelik ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: fetö, İzmir, tutuklama


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