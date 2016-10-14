İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ''himmet paralarını akladığını'' iddia edilen Raif Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İzmir ve İstanbul'daki merkezlerine ikinci dalga olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ''Belletmen abla'' olarak adlandırılan 7 FETÖ üyesi kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanırken, 2'si ise serbest bırakıldı. Daha önce de Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İzmir ve Balıkesir'deki adreslerine yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 31 kişiden 20'si gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık