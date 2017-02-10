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İzmir'de freni patlayan araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de, freni patlayan asfalt dökme aracının önce bir otomobile, ardından da cami duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


10 Şubat 2017 13:37

İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZBETON'a ait asfalt aracı, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi'nde seyir halindeyken freni patladı. Araç, önce bir otomobile, ardından da Gürçeşme Merkez Caminin arka duvarına çarptı. Asfalt dökme aracında bulunan İZBETON çalışanı Ömer Bilici kazada feci şekilde hayatını kaybederken, aracın şoförü Serkan Yılsız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü Ahmet Uysal da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: fren, İzmir


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